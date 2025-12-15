AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım - Son Dakika
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım

15.12.2025 16:46
Ukrayna'nın geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de gölge filo olduğu iddia edilen Rus gemilerine yönelik saldırısının yankıları sürerken, Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. AB, Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunu destekleyen 5 kişi ve 4 kuruluşa yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği, Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunu destekleyen 5 kişi ve 4 kuruluşa yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulması ve AB ülkelerine giriş yasağını içeriyor.

AB'DEN RUS GÖLGE FİLOSUNA DESTEK VERENLERE NYENİ YAPTIRIM

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosuna destek verenlerin hedef alındığı yeni yaptırımları kabul etti. AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'nın gölge filosunu destekleyenlere yönelik alınan karara ilişkin açıklama yayımladı.

LİSTEDE 5 KİŞİ VE 4 KURULUŞ YER ALIYOR

Açıklamada, AB'nin Rusya'nın gölge filosunu ve faaliyetini desteklemekten sorumlu 5 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.

Rus devlet petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bağlantılı iş adamlarının listelendiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'dan ihraç edilen ham petrol veya petrol ürünlerini taşıyan gemileri kontrol eden, petrolün menşeini gizleyen ve yüksek riskli nakliye işlemleri yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Rusya merkezli şirketlerin de yaptırım kapsamına girdiği bildirildi.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Açıklamada, belirlenen kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı, AB vatandaşları ile şirketlerinin bunlara fon sağlamasının yasaklanacağı, söz konusu kişilere AB ülkelerine giriş veya transit geçiş yasağı uygulanacağı kaydedildi.

AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kararla birlikte iş insanları Murtaza Ali Lakhani, Valery Kıldıyarov, Anar Madatlı, Talat Safarov, Etibar Eyyub ile Nova Shipmanagement, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading ve SeverTransBunker Company Limited kuruluşları AB yaptırım listesine dahil edilmiş oldu. Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı yüzlerce tankere "gölge filo" adı veriliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Karadeniz, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Rusya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    putin alir bunun acisini er gec 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:29
