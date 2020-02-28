AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı: İki yönetici yaptırım listesine alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı: İki yönetici yaptırım listesine alındı - Son Dakika Dünya

AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı: İki yönetici yaptırım listesine alındı

6 saat önce

Brüksel Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu gerekçesi ile bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı: İki yönetici yaptırım listesine alındı, System.String[]

Brüksel Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu gerekçesi ile bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.


Avrupa Birliği Konseyi yaptığı yazılı açıklamada Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na yaptırım uygulanması kararı verildiğini duyurdu.

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Brüksel, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:04 
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