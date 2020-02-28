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AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı: İki yönetici yaptırım listesine alındı
6 saat önce
Brüksel Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu gerekçesi ile bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.
Brüksel Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu gerekçesi ile bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.
Avrupa Birliği Konseyi yaptığı yazılı açıklamada Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na yaptırım uygulanması kararı verildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:04
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