Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'ya Tepki

AB'den Venezuela'ya Tepki

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB üyeleri adına yazılı açıklama yapan Mogherini, Guiado'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının anayasa ihlali olduğunu savunarak, "Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Mogherini, bu tür girişimlerin ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulunmasına da zarar verdiğine işaret etti.

AB'nin Ulusal Meclis üyelerinin hakları ve dokunulmazlıklarına saygı duyulması çağrısında bulunduğunu kaydeden Mogherini, birliğin durumu yakından takip etmeye devam ettiğini ve gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

Süreç

Venezuela yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno'nun "Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması" talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

Oturumda, Guaido'nun dokunulmazlığının "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi" nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edilmişti.

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı "insani yardım" malzemelerinin 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.

Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçmiş olabileceği değerlendirilen Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun desteği ile gittiğini öne sürmüştü.

Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador'u ziyaret eden Guaido, 4 Mart'ta Venezuela'ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

Kolombiya, Federica Mogherini, Venezuela, Avrupa Birliği, Güncel
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