AB Gayri Resmi Liderler Zirvesi
1 saat önce
- Zirveden detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları gayrı resmi toplantısı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:46 Kaynak: AA
- Zirveden detaylar Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de düzenlenen AB Hükümet
ve Devlet Başkanları gayrı resmi toplantısı başladı.
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