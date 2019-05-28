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AB Gayri Resmi Liderler Zirvesi

1 saat önce

- Zirveden detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları gayrı resmi toplantısı başladı.

- Zirveden detaylar Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve Devlet Başkanları gayrı resmi toplantısı başladı.
AB Gayri Resmi Liderler Zirvesi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:46 Kaynak: AA
Hükümet, Brüksel, Belçika, Avrupa Birliği, Güncel
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