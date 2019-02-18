Son Dakika Haberleri: AB ile İngiltere'nin Gelecekteki İlişkisi Tehdit Altında"

AB ile İngiltere'nin Gelecekteki İlişkisi Tehdit Altında"

33 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, "İki tarafın da güven ve vizyona ihtiyacı var. Çünkü İngiltere'nin gelecek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında.

AB ile İngiltere'nin Gelecekteki İlişkisi Tehdit Altında
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, "İki tarafın da güven ve vizyona ihtiyacı var. Çünkü İngiltere'nin gelecek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında." değerlendirmesinde bulundu.

Hunt, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brexit görüşmelerinin "kritik son dönemece" girdiğini belirten Hunt, İngiltere'nin AB'den çıkacağı tarih olan 29 Mart'tan önce çözüm sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.

İngiliz Parlamentosunda çoğunluğun nasıl elde edilebileceğinin bilindiğini anlatan Hunt, İngiltere'nin Hayırlı Cuma Anlaşması'na güçlü bağlılığını teyit etti.

Hunt, "İki tarafın da güven ve vizyona ihtiyacı var. Çünkü İngiltere'nin gelecek 25 yılda Avrupalı komuşlarıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında." diye konuştu.

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Hava Yolu Şirketi Flybmi'den "Brexit" Gerekçesiyle İflas Talebi Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ile İngiltere'nin Gelecekteki İlişkisi Tehdit Altında"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]