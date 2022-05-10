AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor - Son Dakika
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AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor

10.05.2022 00:03
AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili yaptığı görüşmede kısmi ilerleme sağlandığını duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili yaptığı görüşmede kısmi ilerleme sağlandığını duyurdu.

Szijjarto, Budapeşte'de gerçekleşen Orban-von der Leyen görüşmesi sonrası Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, görüşmede, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan AB Komisyonunun yeni yaptırım paketinin ele alındığını söyledi.

Bakan Szijjarto, "AB Komisyonu Başkanı ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili Budapeşte'de gerçekleştirilen görüşmede kısmi ve küçük bir ilerleme sağlandı." dedi.

Yeni yaptırım paketinin şimdiki haliyle kabul edilmesi halinde ülkesinin enerji güvenliğinin ciddi zarar göreceğini ifade eden Szijjarto, AB Komisyonunun yeni yaptırım tasarısını şimdiki haliyle kabul etmeyeceklerini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Orban ise Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." demişti.

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Avrupa Birliği, Macaristan, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor - Son Dakika


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