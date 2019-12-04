Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu üyeleri Cuma günü Türkiye'ye gidecek
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AB Komisyonu üyeleri Cuma günü Türkiye'ye gidecek

6 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB komiserlerinden oluşan bir AB heyetinin Cuma günü Türkiye'ye gideceğini söyledi.

AB Komisyonu üyeleri Cuma günü Türkiye'ye gidecek, System.String[]

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB komiserlerinden oluşan bir AB heyetinin Cuma günü Türkiye'ye gideceğini söyledi.


AB Komisyonu kabinesi, yeni başkan Ursula von der Leyen başkanlığında Brüksel'de toplandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB komiserlerinin hazır bulunduğu ilk kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kendisine yöneltilen Türkiye sorusunu cevaplayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komiserlerinden oluşan bir AB heyetinin bu Cuma Türkiye'ye gideceğini ifade etti.


Bir gazetecinin Türkiye hakkında görüşlerini sorması üzerine konuşan Leyen, "Türkiye konusu çok karmaşık bir konu. Türkiye'nin etrafındaki gelişmeler bir yandan insan hakları tartışmaları ile ilişkili iken diğer taraftan komşuları ile ilişkileri açısından gündeme getiriliyor. Ancak Türkiye ile ortak çalışmalarımız da var. Mesela sığınmacılar konusunda yapılmış bir anlaşma sürüyor. Bu konuları görüşmek üzere ilgili komiserlerimiz önümüzdeki günlerde Türkiye'ye giderek sığınmacılar konusunda görüşmelerde bulunacaklar" dedi.


Söz konusu ziyarete AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılması beklenmiyor. - BRÜKSEL

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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