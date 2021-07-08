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AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, BM Yardım Yükleme Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, BM Yardım Yükleme Merkezi'nde konuştu: (2)

08.07.2021 14:20
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, BM Yardım Yükleme Merkezi'nde konuştu: (2), System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Suriye'ye yönelik insani yardımların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sürdürülmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya tarafından veto edilmesi ihtimaline ilişkin, "Uzatılma gerçekleştirilmezse...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Suriye'ye yönelik insani yardımların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sürdürülmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya tarafından veto edilmesi ihtimaline ilişkin, "Uzatılma gerçekleştirilmezse bunun insan yaşamları için bir felaket olacağını unutmamak gerekiyor." dedi.

Lenarcic, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Yükleme Merkezini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BMGK'nin, Suriye'ye sınır ötesi yardımların ulaştırılması mekanizmasıyla ilgili oylayacağı karar taslağına değinen bir gazetecinin, "BM'de bu süreci bloke edebilecek tek ülkeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Lenarcic, "Bu, BM nezdinde sürdürülen son derece önemli bir çalışma. Tüm BMGK üyelerinin, bu yaşam hattının koparılmamasıyla ilgili aynı düşüncede olacağını ümit ediyorum çünkü bu hat koparılırsa, herhangi bir şekilde yerini alabilecek başka alternatif bir mekanizma söz konusu değil." yanıtını verdi.

Lenarcic, "BM'de, Rusya eğer bu operasyonun uzatılmasını veto ederse AB bununla ilgili olarak desteğini azaltır mı?" sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Yetkilendirmenin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili herhangi bir şekilde spekülasyon yapmak istemiyorum ancak uzatılma gerçekleştirilmezse bunun insan yaşamları için bir felaket olacağını unutmamak gerekiyor. Rakamlara bakacak olursak sınırın ötesinde 3,5 milyon kişi yaşıyor. Her ay buradan 1000 tır onlara insani yardımı, bir sınır geçiş noktasından gönderiyor. Herhangi bir şekilde Suriye yönetiminden bu tarafa gelen herhangi bir yardım söz konusu değil. Tabii ki bu anlamda AB, Suriyelileri terk etmeyecek, kaderleriyle baş başa bırakmayacak ancak bu yardım hatlarının alternatifi yok. Bunu da kesinlikle unutmamak lazım. Şu anda tek sınır ötesi geçiş noktası burası. Bunun yerine ikame edecek başka bir hat yok."

Bir basın mensubunun, "Kararın veto edilmesi, başta Türkiye, sonrasında Avrupa sınırlarını zorlayıp bir göç dalgasına neden olmaz mı?" sorusu üzerine de Lenarcic şu yanıtı verdi:

"Spekülasyon yapmak istemiyorum ancak net olan şu; şu an insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlar var. Herhangi bir başka rota da yok. İnsani yardım kesinlikle bir göç yönetimi aracı değil ancak o insanlar orada sadece hayatta kalabilmek için bu insani yardıma ihtiyaç duyuyorlarsa ve bu hattan başka herhangi bir alternatifimiz yoksa bunu mutlaka dikkate almak gerekir. Biz sadece Babülhava açık kalsın demiyoruz, başka rotalar da açılsın. Babusselam daha önce açıktı. Buranın da yeniden açılmasını istiyoruz. Yine aynı zamanda Şam'dan kaynaklı insani yardımların da Suriye'nin her yerinde insanlara ulaşabilmesini istiyoruz. Ancak şu an elimizdeki tek hat ve yol burası. Dolayısıyla buranın mutlaka açık kalması lazım. Buna ilaveten Şam kaynaklı rotalar da dahil olmak üzere başka insani yardım kanallarının da açılması lazım."

Lenarcic, AB'nin, Suriye'nin her yerindeki insanlara yardım aktarmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu yüzden bugün buraya geldim. Aynı zamanda bunun siyasetle ilgili olmadığının, insanların hayatlarını kurtarmakla ilgili olduğunun mesajını vermeye geldim." dedi.

"Babülhava'nın mutlaka açık tutulması gerektiğini düşünüyoruz"

"AB, Rusya'nın bu tür yardımların Şam üzerinden gitmesini kabul etmek için ne gibi koşullar öne sürer?" sorusu üzerine Lenarcic şu değerlendirmede bulundu:

"Herhangi bir şekilde insani yardımın koşulsuz olması gerektiğine inanıyoruz, bir engel tanınmamasını istiyoruz. BM de dahil olmak üzere tüm insani yardım çalışmalarında birden fazla rotanın ve hattın açılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü de biliyoruz. Ancak bütün bu çalışmalara ve çabalara rağmen Suriye'nin kuzeybatısında, hükümetin kontrolü altında bulunan alanlardan herhangi bir insani yardım rotası veya yolu açılmış değil. Bu sebeple Babülhava'nın, yani bu rotanın mutlaka korunması ve açık tutulması gerektiğini düşünüyoruz."

Basın toplantısının ardından Lenarcic, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, BM tarafından İdlib'e gönderilen yardım tırlarını uğurladı.

Lenernic, bir tırın dorsesine girip yardım malzemeleri hakkında da bilgi aldı.

BM'nin Suriye'ye yardımları

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve uluslararası insani yardımların gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz'da kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere, 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi 10 Temmuz'da doluyor ve sürenin BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

(Bitti)

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, BM Yardım Yükleme Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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