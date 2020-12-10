AB liderleri Brüksel'de toplanıyor - Son Dakika

AB liderleri Brüksel'de toplanıyor

10.12.2020 12:04
AB liderleri Brüksel'de toplanıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brexit Anlaşması, Biden yönetiminde ABD ile ilişkiler ve Türkiye gibi konuları görüşmek üzere Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brexit Anlaşması, Biden yönetiminde ABD ile ilişkiler ve Türkiye gibi konuları görüşmek üzere Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi kapsamında toplanıyor. AB liderlerinin gündeminde Covid-19'la mücadele, İngiltere ile sonuçlandırılamayan Brexit Anlaşması, Biden yönetiminde ABD ile ilişkiler, Türkiye gibi önemli konular yer alıyor. AB liderlerine 2 gün sürecek toplantılarda başkanlık edecek olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantı öncesinde AB liderlerine gönderdiği davet mektubunda ele alınacak konulara işaret etti. Mektubunda, "Bu haftaki Avrupa Konseyi toplantısında birçok önemli konuyu ele almamız gerekecek'" diyen Michel, toplantıların programını da açıkladı.

Toplantılarda ilk olarak pandemi konusunun ele alınacağını bildiren Michel, "Covid-19 salgınında, aşılardaki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu, salgının sona erdiği anlamına gelmez. Artık aşıların yerleştirilmesi ve dağıtımı için hazırlıklarımızı hızlandırabiliriz. Epidemiyolojik durum izin verdiğinde, seyahat dahil, test etme ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda koordinasyon sağlama çabalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.

Michel toplantının ilk oturumunda iklim değişikliğinin ele alınacağını duyurarak, "Öğleden sonraki oturumumuz iklim değişikliğine adanacak. 2030'a kadar en az yüzde 55'lik geliştirilmiş emisyon azaltma hedefine ilişkin bir anlaşma elimizde. Bu iddialı hedefe ulaşmanın en iyi yolu üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu büyük bir başarı olacak ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol oynama iddiamızı destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Michel akşam yemeği programında Türkiye'nin de ele alınacağını bildirdi. Michel mektubunda konuya ilişkin olarak: "Akşam yemeğinde, önemli uluslararası gündemimizi ele almamızı istiyorum. Seçimlerden sonra ABD ile ilişkilerimiz yeni bir aşamaya girecek ve güçlü ve eşit bir ortaklığın temelini atmalıyız. Ekim ayında kararlaştırıldığı gibi, Türkiye ile ilişkilere de döneceğiz" dedi.

Toplantıların ikinci günündeki gündemi de aktaran Michel, "Cuma sabahı Güney komşuluk bölgemize eğileceğiz. Stratejik çıkarlarımız için bu bölge kilit bir bölgedir ve onu nasıl canlandıracağımızı ve ona yeni bir boyut kazandırmayı incelemeliyiz. Daha sonra güvenliğimize döneceğiz. Son birkaç haftadır yaşanan terörist saldırılar, terörizme, radikalleşmeye ve şiddet içeren aşırılığa karşı birlikte çalışma kararlılığımızı yalnızca güçlendirdi. Özellikle işbirliğimizi daha da güçlendiren operasyonel önlemlere odaklanacağız" ifadelerine yer verdi.

AB liderlerinin Türkiye konusunda yeni bir yaptırım kararı almak yerine var olan yaptırım listesinin genişletilmesi yönünde karar alınmasının beklendiği zirve toplantısında ayrıca AB bütçesi yanında ekonomik ve mali konuların da ele alınması bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB liderleri Brüksel'de toplanıyor - Son Dakika


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