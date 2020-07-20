AB liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı - Son Dakika

AB liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Covid-19 krizinden ekonomik toparlanma için kullanılacak fonların dağıtımı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadılar.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Covid-19 krizinden ekonomik toparlanma için kullanılacak fonların dağıtımı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadılar.

Liderlerin yaklaşık altı buçuk saat süren toplantısından sonra verilen 45 dakikalık aranın ardından devam eden oturumlarda yine sonuç alınamadı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin konuyla ilgili toplantılarının Pazartesi günü öğleden sonra (TSİ 15: 00) devam edeceğini açıkladı.

Beklenmedik futbol zaferleri! İşte favori olmamasına rağmen şampiyonluk göğüslemiş takımlar
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Covid-19 krizinden toparlanma sürecinde kullanılacak kaynakların dağıtılmasına ilişkin görüşmelere ilişkin gelişmelerden hoşnut olduğunu açıkladı.

Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin "zorlu" geçtiğini, ancak devam edeceğini vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte da yaptığı açıklamada, AB'nin henüz bir karara varmamasına karşın, "genel olarak" ilerleme sağlandığının altını çizdi.


Avrupa Birliği, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi AB liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

08:58 "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt 05:31 Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi 04:35 Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü 03:52 Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti 01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt
08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 09:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]