AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak - Son Dakika
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AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak

14.06.2022 22:52
AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB, İsrail ve Mısır arasında Avrupa'ya daha fazla gaz akışının sağlanması için üçlü bir enerji anlaşması imzalanacağını" duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB, İsrail ve Mısır arasında Avrupa'ya daha fazla gaz akışının sağlanması için üçlü bir enerji anlaşması imzalanacağını" duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Batı Kudüs'te gerçekleştirecekleri ikili görüşme öncesi ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukranya'ya saldırısının ardından İsrail ile AB arasındaki enerji ve gıda güvenliği alanlarındaki iş birliğinin arttırılmasının kritik önem taşıdığını belirten Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan fosil enerji alımını azaltma ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme kararı aldığını aktardı.

Von der Leyen, Avrupa'ya doğal gaz tedarikini artırmak için 15 Haziran Çarşamba günü AB, Mısır ve İsrail arasında enerji mutabakat muhtırası anlaşması imzalanacağını duyurdu.

İsrail'den Mısır'a doğal gaz boru hattı kurulacağını ve Mısır'da sıvılaştırılan doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılacağını kaydeden Von der Leyen, bunun yanı sıra çevre dostu yeşil enerji üzerinde ortak çalışma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bennett de İsrail ile AB arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirterek, Ukrayna'daki savaşın ardından uluslararası toplumun bir arada çalışması gerektiğini ifade etti.

İsrail Enerji Bakanı, Mısır'a gidiyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, yarın Kahire'ye giderek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail gazının Mısır üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusunu görüşecek.

Mısır Cumhurbaşkanlığından ise İsrail Enerji Bakanı'yla gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'nun yarın Mısır'da gerçekleştirileceğini" duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'in gelecek yıllarda yeni üretim ve işleme sahalarıyla doğal gaz üretim kapasitesini iki katına, yaklaşık 40 milyar metreküpe çıkarmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İsrail Enerji Bakanı, mayıs ayında düzenlediği bir basın toplantısında, "ülkesinin Avrupa'nın gaz tedarikini çeşitlendirmeye katkı sağlamaya hazırlandığını ve küresel enerji krizinin İsrail için bir fırsat doğurduğunu" söylemişti.

İsrail Enerji Bakanlığından geçen ay yapılan yazılı açıklamada da yeni bir gaz sahası açılmasına ilişkin ihale sürecinin hızlandırılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

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