"AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayı başladı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, geçen dönemde Türkiye olarak 10 AB programına katıldıklarını belirterek "2021-27 döneminde 13 AB programına katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca çevrim içi düzenlenen "AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayına, Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve birçok davetli katıldı.

Kaymakcı, katılımcıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlayarak bu çalıştayla AB programlarına göz atılacağını ve iki gün boyunca programların ayrıntılarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

Türkiye için AB programlarına katılımın Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine hazırlamadaki en önemli araçlardan biri olduğunu belirten Kaymakcı, "Maalesef Türkiye'nin AB ile üyelik sürecinde üyelik müzakerelerinde çeşitli siyasi engeller ile karşılaştık. Şu anda süreç istediğimiz hızda ilerlemiyor ama buna rağmen Avrupa Birliği ile yakın bir mali iş birliğimiz var ve AB ile diyalog toplantıları da giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, geçen dönemde Türkiye olarak 10 Avrupa Birliği programına katıldıklarını aktararak "2021-27 döneminde 13 Avrupa Birliği programına katılmayı hedefliyoruz. Şu an itibarıyla zaten 5 programa katıldık. Ufuk Avrupa, Avrupa Dayanışma Programı ve Erasmus. Bunun yanı sıra sivil koruma mekanizması ve uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyetimiz Avrupa Birliği'nin ilgili ajansıyla çalışıyor." diye konuştu.

"AB tarafından bu programlara katılan, bu programlardan yararlanan insanlarımıza vize kolaylığı gösterilmesini bekliyoruz, maalesef bize birçok programın uygulanmasında sıkıntı oluyor." diyen Kaymakcı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinden, Türkiye'deki yararlanıcılar ile kendi ülkelerindeki ilgili kurumlara ya da yararlanıcıları bir araya getirme konusunda etkinlikler düzenlemesini istedi.

AB programları hem aday ülkelere hem de Birlik'e katkı sağlıyor

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da AB'nin aday ülkelerin hukuki altyapılarını AB mevzuatına uyarlama çalışmalarına destek verdiğini belirterek AB programlarının önemine işaret etti.

AB programlarının barış, istikrar, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak hedefler konusunda geleceğe yatırım özelliği taşıdığını kaydeden Meyer-Landrut, bu programlardan aday ülkelerde STK'lerden öğrencilere, küçük ve orta ölçekli işletmelerden bilim insanı ve sanatçılara kadar geniş bir grubun faydalandığını söyledi.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin geçmişte birçok programa, geçen sene de Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı ve Ufuk Avrupa programlarına katıldığını hatırlatarak "Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizması'na da katılıyor ve bunun faydalarını geçen sene gördük. Türkiye, özellikle yangınla mücadelede, Hırvat itfaiyecilerin katılımıyla geçen sene Tekirdağ'da önemli bir tatbikat düzenleyerek bu mekanizmanın ne kadar önemli bir parçası olduğunu kanıtladı." dedi.

Kovid-19'la mücadele için başlatılan projelerin de salgının etkisini azaltmasına rağmen süreceğine işaret eden Meyer-Landrut, Türkiye'nin katılacağı tüm projelerin hem Türkiye'ye hem de AB'ye katkısı olacağını ifade etti.???????