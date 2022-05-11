"AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayı başladı

11.05.2022 11:25
"AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayı başladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, geçen dönemde Türkiye olarak 10 AB programına katıldıklarını belirterek "2021-27 döneminde 13 AB programına katılmayı hedefliyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, geçen dönemde Türkiye olarak 10 AB programına katıldıklarını belirterek "2021-27 döneminde 13 AB programına katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca çevrim içi düzenlenen "AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayına, Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve birçok davetli katıldı.

Kaymakcı, katılımcıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlayarak bu çalıştayla AB programlarına göz atılacağını ve iki gün boyunca programların ayrıntılarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

Türkiye için AB programlarına katılımın Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine hazırlamadaki en önemli araçlardan biri olduğunu belirten Kaymakcı, "Maalesef Türkiye'nin AB ile üyelik sürecinde üyelik müzakerelerinde çeşitli siyasi engeller ile karşılaştık. Şu anda süreç istediğimiz hızda ilerlemiyor ama buna rağmen Avrupa Birliği ile yakın bir mali iş birliğimiz var ve AB ile diyalog toplantıları da giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, geçen dönemde Türkiye olarak 10 Avrupa Birliği programına katıldıklarını aktararak "2021-27 döneminde 13 Avrupa Birliği programına katılmayı hedefliyoruz. Şu an itibarıyla zaten 5 programa katıldık. Ufuk Avrupa, Avrupa Dayanışma Programı ve Erasmus. Bunun yanı sıra sivil koruma mekanizması ve uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyetimiz Avrupa Birliği'nin ilgili ajansıyla çalışıyor." diye konuştu.

"AB tarafından bu programlara katılan, bu programlardan yararlanan insanlarımıza vize kolaylığı gösterilmesini bekliyoruz, maalesef bize birçok programın uygulanmasında sıkıntı oluyor." diyen Kaymakcı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinden, Türkiye'deki yararlanıcılar ile kendi ülkelerindeki ilgili kurumlara ya da yararlanıcıları bir araya getirme konusunda etkinlikler düzenlemesini istedi.

AB programları hem aday ülkelere hem de Birlik'e katkı sağlıyor

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da AB'nin aday ülkelerin hukuki altyapılarını AB mevzuatına uyarlama çalışmalarına destek verdiğini belirterek AB programlarının önemine işaret etti.

AB programlarının barış, istikrar, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak hedefler konusunda geleceğe yatırım özelliği taşıdığını kaydeden Meyer-Landrut, bu programlardan aday ülkelerde STK'lerden öğrencilere, küçük ve orta ölçekli işletmelerden bilim insanı ve sanatçılara kadar geniş bir grubun faydalandığını söyledi.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin geçmişte birçok programa, geçen sene de Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı ve Ufuk Avrupa programlarına katıldığını hatırlatarak "Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizması'na da katılıyor ve bunun faydalarını geçen sene gördük. Türkiye, özellikle yangınla mücadelede, Hırvat itfaiyecilerin katılımıyla geçen sene Tekirdağ'da önemli bir tatbikat düzenleyerek bu mekanizmanın ne kadar önemli bir parçası olduğunu kanıtladı." dedi.

Kovid-19'la mücadele için başlatılan projelerin de salgının etkisini azaltmasına rağmen süreceğine işaret eden Meyer-Landrut, Türkiye'nin katılacağı tüm projelerin hem Türkiye'ye hem de AB'ye katkısı olacağını ifade etti.???????

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine 'Günaydın' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine 'Günaydın' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar SETBİR Başkanı Coşkun: '2021 yılında 487 milyon dolarlık süt ihracatı yapıldı' SETBİR Başkanı Coşkun: '2021 yılında 487 milyon dolarlık süt ihracatı yapıldı'

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'AB Programları ve Proje Fırsatları' çalıştayı başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
11:31 Evini silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı! Tabanca imal eden şüpheli yakalandı
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: "AB Programları ve Proje Fırsatları" çalıştayı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement