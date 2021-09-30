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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mardin'de basketbol oynadı Açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mardin'de basketbol oynadı Açıklaması

30.09.2021 15:54
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mardin'de basketbol oynadı Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Özelikle bu dönemde spor yapabilmek, daha aktif olabilmek her zamankinden daha önemli. Ülke genelinde spor tesislerinin kurulabilmesi amacıyla bu çerçevede güvenilir ortağımız KfW ile 25 milyon avro yatırım yapıyoruz.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Özelikle bu dönemde spor yapabilmek, daha aktif olabilmek her zamankinden daha önemli. Ülke genelinde spor tesislerinin kurulabilmesi amacıyla bu çerçevede güvenilir ortağımız KfW ile 25 milyon avro yatırım yapıyoruz. Mardin de bu tesislerin kurulacağı illerden biri." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Landrut, Yeni Artuklu Spor Salonunda "Korumasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapanış törenine katıldı.

Landrut, törende, Mardin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sporun sağlıklı, hareketli ve mutlu bir hayat için son derece önemli olduğunu söyledi.

Salgının sonlarına yaklaşmakta olduklarını umdukları bu zamanlarda, artık daha hareketli, aktif olmaya ve spor yapmaya çalıştıklarını kaydeden Landrut, "Özelikle bu dönemde spor yapabilmek, daha aktif olabilmek her zamankinden daha önemli. Ülke genelinde spor tesislerinin kurulabilmesi amacıyla bu çerçevede güvenilir ortağımız KfW ile 25 milyon avro yatırım yapıyoruz. Mardin de bu tesislerin kurulacağı illerden biri." diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş ise 2011 yılında başlayan Suriye'deki insanlık dramının, tarihin tanık olduğu en büyük zorunlu göç hareketlerinden birisini beraberinde getirdiğini anlattı.

Kan ve gözyaşı ile yazılan bu dramın ilk günlerinden itibaren devletin ve milletin, yaşanan göç dalgasına duyarsız kalmadığını vurgulayan Demirtaş, doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalanlara sadece sınır kapılarını değil, gönül kapılarını da açtığını kaydetti.

Demirtaş, süreç içerisinde Suriyeli misafirlerin acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı alanlarda pek çok proje hayata geçirildiğini bildirdi.

Projelerin önemine değinen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Suriyeli gençlerle gençlerimiz, sporun dostluk, barış ve kardeşlik ikliminde buluşacak, karşılaştığımız sosyal uyum ve iletişim sorunları ortadan kalkacaktır. Odak noktamız, insan ve onun en temel hakkı olan insanca yaşama hakkıdır. Bizler, bu hakkın sahibine teslimi noktasında var gücümüzle çalışmaktayız. AB, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve diğer paydaşlarımız da bu ve benzeri proje ve faaliyetlerle karşılaşılan sorunların çözümünde önemli destekler sağlamakta. Hiç kuşkusuz sağlanan desteğin artarak sürmesi, önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin gündeme gelmesine ve sorunların çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır. Gayemiz, çocukların, gençlerin yüzlerinden tebessümü, dillerinden şarkıları eksiltmemektir. Sevgi dilini, dünyanın ortak lisanı haline dönüştürmektir. Bugünden geleceğe umut tohumları serpmektir."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci de özellikle salgın sürecinde sporun hareketliliğin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüklerini söyledi.

Bakanlık olarak burada yapılan bütün faaliyetlere ve çalışmalara var gücüyle destek verdiklerini aktaran Temurci, "Aslında bunun da pozitif çıktılarını almaya başladık. Gerek olimpiyatlarda gerekse Paralimpik Oyunlarda Türkiye tarihin rekorunu kırdı. Olimpiyatlarda 13 madalya alarak tarihe imzasını attı. Yine Paralimpik Oyunlarda 15 madalya ile çok önemli başarıyı imza attı. Tüm bu gelişmeler spora verdiğimiz önemin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller de olimpiyatlarda ve Paralimpik Oyunlarda Türk sporcuların çok başarı gösterdiğini, hepsinin birer rol model olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Mardinli milli atlet Ömer Alkanoğlu da başarı hikayesini anlattı.

Konuşmaların ardından davetliler okçuluk, atıcılık, karate ve basketbol gösterilerini izledi.

Vali Demirtaş, Büyükelçi Landrut, Temurci, Müller, sporcularla basketbol oynadı.

Büyükelçi Landrut ayrıca salonda milli atlet Alkanoğlu ile koştu.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mardin'de basketbol oynadı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mardin'de basketbol oynadı Açıklaması - Son Dakika
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