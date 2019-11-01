"AB-Türkiye Gençlik Forumu 2019"

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNESCO Küresel Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı Haftası kapsamında Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) işbirliğiyle Avrupa Birliği koordinesinde düzenlenen Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı Forumu'na katıldı.

ADYÜ Vehbi Koç Konferans Salonu'nda konuşan Berger, bu hafta ele alacağı konunun online çevrimiçi programı ama aynı zamanda çevrimiçi dezenformasyon konusu olduğunu belirterek "Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 69'u haberlere çevrimiçi online olarak ulaşıyor. Avrupalıların yüzde 62'si sosyal medyayı kullanıyor. Bu oran Türkiye'de daha yüksek. Avrupalıların sadece yüzde 28'si sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları bilgiye güveniyorlar. Online bilgi tüm dünyada daha önceden hiç öngöremediğimiz şekilde insanı güçlendirebiliyor." dedi.

Tarihte gelişim yönünde yapılan ilk sıçramanın Mezopotamya'da yazının bulunmasıyla gerçekleştiğini dile getiren Berger, "Yazı daha sonrasında çok hızlı bir şekilde ticareti artırma, ekonomiyi geliştirmek, bilimi desteklemek ve dil için kullanıldı. Aynı zamanda siyasi bilgi sağlanması yani propaganda amacıyla da kullanıldı." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise doğduğu dönemde gerçekleri kütüphane ve kitaplarda aradıklarını söyledi. Doğru bilginin hala kütüphanelerde saklı olduğunu ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"Bizim kuşağın bilgiye ulaşması sınırlıydı ancak ulaştığımız bilginin tamamını kullanabiliyorduk. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Yapay zekanın ve gelecekte robotların ne yapacağını tartıştığımız, bilginin oluk oluk aktığı bu dönemde bilgiye kıtlıktan çıkmışçasına saldırmamız gerekirken gençler dijital medyayı akıllıca kullanamıyor. Dijital medya bilgiye ulaşmak için kullanılmıyor. İnsanlar zamanının çoğunu sosyal medyada harcıyor. Hatta bunun için uykusuz kalıyor, bağımlı hale geliyor. Gençlerimiz, spor sahalarında, açık havada spor yapması gerekirken, ekran başında zaman öldürmeyi tercih ediyor."

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise en büyük gücün bilgi olduğunu belirterek "En büyük zenginlik bilgidir. Fakat bu bilginin insanlık yararına kullanılması gerekiyor. Sosyal medya açısından her gün yeni bir dünya kuruluyor. Sosyal medyada paylaştığımız bir olay olumlu veya olumsuz kelebek etkisi yaratıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Zafer Elgin'in yaptığı Prof. Dr. Sinan Canan, Miray Akovalıgil, Aykut Elmas ve Ünsal Ünlü'nün konuşmacı olarak katıldığı AB Türkiye Gençlik Forumu Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı konulu panel düzenlendi.