Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı
Son Dakika Dünya AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı

AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı

38 dakika önce

Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmaları konusunda ve Suriye'deki operasyona kınama mesajı çıktı.

AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı, System.String[]

Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınadı ve Kıbrıs ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, bu çerçevede geçtiğimiz 15 Temmuz tarihinde AB tarafından uygulanan yaptırımlar hatırlatıldı.


AB'nin Türkiye'ye yönelik silah satışını yasaklama girişimi konusunda ortak bir uzlaşıya varılamadı. Özellikle Fransa ve Almanya AB'nin silah satışını askıya alması için bastırıyordu.

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Avrupa Birliği, Lüksemburg, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:42 
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