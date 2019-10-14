AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı
38 dakika önce
Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmaları konusunda ve Suriye'deki operasyona kınama mesajı çıktı.
Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınadı ve Kıbrıs ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, bu çerçevede geçtiğimiz 15 Temmuz tarihinde AB tarafından uygulanan yaptırımlar hatırlatıldı.
AB'nin Türkiye'ye yönelik silah satışını yasaklama girişimi konusunda ortak bir uzlaşıya varılamadı. Özellikle Fransa ve Almanya AB'nin silah satışını askıya alması için bastırıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:42
Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Son dakika: ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?