AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı - Son Dakika

AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı

20.11.2020 16:15
AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." dedi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21-22 Kasım'da Suudi Arabistan ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenecek G 20 Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

G20 gündeminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve küresel sağlık konusu olduğunu anlatan Von der Leyen, salgının bütün dünyada can kayıpları ile birlikte ekonomik hasara neden olduğunu hatırlattı.

Von der Leyen, önceliklerinin virüsü tüm dünyada durdurmak olduğunu, bunun için aşı ve tedaviye yönelik ortak yatırımlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Gelecekteki salgınlara daha iyi hazırlanılması gerektiğine işaret eden Von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu alanda öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, zirvede toparlanma başlayana kadar ekonomik desteklerin önemine dikkati çekeceğini söyledi.

İngiltere ile müzakereler

AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkiler hakkında bir anlaşma sağlanması için bütün konularda uzlaşılması gerektiğini anımsatan Von der Lyen, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." diye konuştu.

Von der Leyen, denetim, balıkçılık ve adil rekabet ortamı konularında müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Adil rekabet ortamı konusunun kamu desteklemeleri alanında ilerleme sağlandı." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel de gelecekte başka salgınların da yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Salgınlara daha hazırlıklı olmak ve hızlı tepki verebilmek için bir uluslararası anlaşma gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkelerin sürdürülebilir finansman konusunda iş birliğini artırmasını isteyen Michel, özellikle az gelişmiş ülkelerin borçlarının hafifletilmesinin önemini anlattı.

Michel, G20'nin acil biçimde doğa ve çevre dostu yeşil finansman alanına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi, Yemen'deki iç savaşa müdahalesi ve Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dahil çeşitli insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Suudi Arabistan'ın G-20 Zirvesi'nin boykot edilmesini istiyor.

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, İngiltere, G-20, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi 65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı         
15:57
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi         
15:39
ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti         
15:32
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
Meteorun düşme anı kamerada! Geceyi adeta gündüze çevirdi Meteorun düşme anı kamerada! Geceyi adeta gündüze çevirdi         
11:41
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 16:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei