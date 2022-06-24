AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

24.06.2022 11:13
AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer müzakereleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gidecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer müzakereleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gidecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, İran nükleer müzakereleri olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) koordinatörü olan Borrell, 24-25 Haziran'da Tahran'da olacak.

Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililerle görüşmeler yapacak.

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya'nın yanı sıra ve Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell nükleer müzakereler için İran'a gidiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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