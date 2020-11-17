Abana'da Şehit Ömer Şenel Toplantı Salonu açıldı - Son Dakika

Abana Kaymakamlık binasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in adının verildiği toplantı salonu hizmete sunuldu.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkan Vekili Feridun Yıldız ile şehidin ailesi tarafından açılış kurdelesi kesilen toplantı salonu, Müftü Celal Toktaş'ın duasının ardından faaliyete geçirildi.

Kaymakam Seyhan, törende yaptığı konuşmada, şehidin anısını yaşatmanın kendilerine düşen büyük bir görev olduğunu vurguladı.

"Ne yapsak şehidimizin hakkını ödeyemeyiz." diyen Seyhan, "Şehidimiz, Ömer Şenel kardeşimiz hiçbir zaman unutulmayacak. Bizler de her zaman şehidimizin ailesinin yanında olduğumuzu göstermek ve evlatlarının hatırasını yaşatmak için toplantı salonuna ismini vermeyi uygun gördük. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Şehidin babası Cemal Şenel de evlatlarının isminin salona verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, Kaymakam Seyhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.