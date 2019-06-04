Son Dakika Haberleri: Abant'ta bayram yoğunluğu
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Abant'ta bayram yoğunluğu

11 dakika önce

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

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BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Ramazan Bayramı'nda havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler, Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta, göl çevresinde, faytonla ve bisikletle gezdi. Göl kenarındaki iskelede yürüyen bazı tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant'taki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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