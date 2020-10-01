ABB'den servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin uygulaması - Son Dakika

ABB'den servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), C plakalı servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin montajı yapılıyor.

ABB'den servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin uygulaması, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), C plakalı servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin montajı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplu taşıma araçları ve taksilerde koruyucu kabin uygulaması kararının ardından kent genelinde hizmet veren taksi, dolmuş ve özel halk otobüslerine şeffaf kabin takıldı.

Bu kapsamda C plakalı servis araçlarına da Ankara Büyükşehir Belediyesince ücretsiz şeffaf kabin montajı yapılmaya başlandı.

Ankara Servisçiler Odası ve Ankara Ticaret Odasına bağlı C plakalı servis araçlarına gelen talep doğrultusunda şeffaf kabin takılmasına yönelik çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

İlk etapta 2 bin 500 servis aracına şeffaf kabin takılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ilk etapta 2 bin 500 servis aracına şeffaf kabin takılacağını bildirdi.

Etlik Eski Garajı'nda kurulan atölyede üretilen kabinlerin, talepte bulunan servis araçlarına uygulanacağını anlatan Koç, hem sürücülerin hem de vatandaşların sağlığı için önemli olan uygulamaya ulaşım sektöründe hizmet veren esnafın yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Zabıta Daire Başkanı Koç, şunları kaydetti:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplu taşıma araçlarında sürücü koruyucu kabinleri zorunlu tutması nedeniyle Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın çağrısıyla tüm taksilere, dolmuşlara, özel halk otobüslerine, özel taşıma araçlarına ve EGO otobüslerine bu şeffaf kabinleri yapmıştık. Ankara Servisçiler Odasına bağlı 1500 aracın montajını tamamlamak üzereyiz. Ankara Ticaret Odasına bağlı 3 bin araçtan da bin kadar talep aldık. Onların yapımına da başladık."

Öte yandan Ankara Ticaret Odası 52. Komite Servis Araçları ve Şehir İçi Filo Kiralama Meclis Üyesi Ünsal Akkuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a desteği için teşekkür etti.

Ankara Valiliği, Toplu Taşıma, Ankara, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB'den servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin uygulaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Galatasaray gole çok yaklaştı! Yıldız isim, yakın mesafeden topu dışarı attı Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak         
22:35
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi         
20:44
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı         
18:13
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 22:40:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABB'den servis araçlarına ücretsiz şeffaf kabin uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei