ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacak - Son Dakika
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ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacak

25.04.2022 23:37
ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacak

Beyaz Saray, 3 yıldır boş kalan ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevine Bridget Brink'in aday gösterildiğini duyururken, Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nin yakında açılacağını belirtti.

Beyaz Saray, 3 yıldır boş kalan ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevine Bridget Brink'in aday gösterildiğini duyururken, Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nin yakında açılacağını belirtti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli diplomat Bridget Brink'in ABD'nin yeni Ukrayna büyükelçisi olarak atanması için aday gösterdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu anda ABD'nin Slovakya Büyükelçisi olan Brink'in 25 yıllık kariyeri boyunca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Ofisi'nde kıdemli danışman olarak görev yaptığı, Doğu Avrupa ve Kafkasya konularından sorumlu olduğu belirtildi. Rusça, Slovakça, Sırpça, Gürcüce ve Fransızca dillerini bildiği belirtilen Blink'in büyükelçilik görevinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ukrayna'nın eski Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i Mayıs 2019'da ülkeye geri çağırmasından bu yana Ukrayna'da 3 yıldır ABD Büyükelçisi bulunmuyordu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle kapatılmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD'nin artan varlığı Ukrayna'ya desteğimizi gösterirken, ABD'nin diplomatlarımızı mümkün olan en kısa sürede Kiev'deki büyükelçiliğimize gönderme taahhüdünün bir parçasıdır. Bu eylem, ABD vatandaşlarına gelişmiş destek sağlarken, bakanlığın insani yardım çabalarını kolaylaştırma ve Ukrayna hükümetine yardım ulaştırmaya yönelik çabaları güçlendirecektir" denildi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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