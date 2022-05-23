ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

23.05.2022 06:37
ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan Biden, Güney Kore'nin ardından geldiği Tokyo'da temaslarını sürdürüyor.

Biden, başkentteki İmparatorluk Sarayında yerel saatle 10.00 sularında, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Kamu yayıncısı NHK, Naruhito'nun Biden ile görüşmesinin yarım saat sürdüğünü duyurdu.

Görüşme sonrası ikili, basın mensuplarına fotoğraf verdi.

Beyaz Saray açıklamasında, görüşmenin "Amerikan halkı adına selam iletilmesi ve Japonya-ABD ilişkilerinin gücünün vurgulanması" amacı taşıdığı kaydedildi.

İmparatorluk İşleri Ajansına (Kunaicho) göre Aralık 2013'te, dönemin Veliaht Prensi Naruhito ile Obama yönetiminin Başkan Yardımcısı Biden görüşmüştü.

Mayıs 2019'da tahta çıkan Naruhito, daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamıştı.

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Kaynak: AA

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