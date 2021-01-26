ABD Başkanı Joe Biden: "ABD malı kullanın" - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı basın toplantısında göreve geldiği günden beri ABD ekonomisini canlandırmak için yaptığı çalışmalara değinerek ülkenin çoğunun zor durumda olduğuna ve acil olarak yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşılama programına destek verecek her vatandaşa bin 400 dolar verilmesini öngören, okulların güvenli bir şekilde açılmasını sağlayacak ve eyaletlere maddi yardımda bulunacak yardım paketinin acil olduğunu belirten Biden "zamanlama bu işin özü" diyerek gecikmenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Biden ayrıca ekonomik savaşta yerli malının kullanılmasının önemli olduğunu belirtti. ABD'nin üretiminin otomasyon ve globalleşme ile yenilmesinin kabul edilemez olduğumu ifade eden Biden "ABD üretiminin öneminin geçtiğine bir saniye dahi inanmam" dedi. ABD üretimin demokrasinin güç kaynağı olduğunu belirten Biden "ABD vergi verenlerin parasını kullanırken ABD ürünü alacağız" dedi.

Biden "Daha önce ABD vergileri yabancı firmalar gidiyordu ve bunun sonu olarak onlarca milyar dolar yabancı firmalara gidiyordu. Örnek olarak 2017 yılında Savunma bakanlığı 3 milyar dolarlık yabancı firmalara harcadı" dedi. Biden kendi yönetimlerinde bunun değişeceğini söyleyerek "Bugün imzalayacağım başkanlık emri ile bu ABD ürünlerinin federal hükümet tarafından alınması konusunda kuralları sıkılaştırıyorum" dedi.

Ürün alınacağı zaman bütün bilgilerin açıklanacağı ve küçük firmalara "ben yapabilirim" deme şansı verileceğini söyledi. Yeni kanunla milyarlarca doların ABD altyapısını, ABD malları ile güçlendirilmesi için çalışma yapılacağını ve bunun iş imkanları yaratacağını söyledi.

ABD'nin gelecek için yarışta yanda bekleyemeyeceğini ifade eden Biden "Biz hazırız" dedi.

Konuşmasının ardından Biden başkanlık emrini imzaladı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)