ABD başkanlarını taşıyan "Air Force 1" tipi uçakla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog , Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi - Son Dakika

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