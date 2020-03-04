ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor - Son Dakika Dünya

ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi

ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi.


Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına 700 milyon dolar para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:11 
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