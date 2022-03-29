ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

29.03.2022 20:09
ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine (NVCC) bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine (NVCC) bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Okulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alexandria kampüsü, bomba ihbarı nedeniyle bugün kapalıdır." şeklinde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.

Jill Biden'in Sözcüsü Michael LaRosa, The Hill'e yaptığı açıklamada, "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC'de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende." ifadesini kullandı.

Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

YORUMLAR
500
Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu Biden'ın Putin hakkındaki yorumları Cumhuriyetçiler arasında tepkilere neden oldu ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jill Biden, Joe Biden, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement