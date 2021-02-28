- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı - Son Dakika

- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı

28.02.2021 21:39

- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı ABD'de bir doktor hastasını ameliyat ettiği sırada görüntülü olarak hakkındaki trafik cezası duruşmasına katıldı.

- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı

CALİFORNİA - ABD'de bir doktor hastasını ameliyat ettiği sırada görüntülü olarak hakkındaki trafik cezası duruşmasına katıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Sacramento Yüksek Mahkemesinde perşembe günü görülen bir trafik cezası duruşmasına plastik cerrah olan Doktor Scott Green, duruşmaya hastasını ameliyat ettiği sırada görüntülü olarak katıldı. Green'in ameliyathaneden ve üzerinde ameliyat elbisesi ile duruşmaya katıldığı görüldü.

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan duruşmada mahkeme katibi Green'e, "Merhaba Bay Green? Duruşmaya hazır mısınız? Görünüşe göre ameliyat odasındasınız" dedi.

Green ise katibe, "Öyleyim efendim. Evet, şu anda bir ameliyathanedeyim. Evet, duruşmaya hazırım. Devam edin" ifadelerini kullandı.

Ameliyata devam etti

Yargıç Gary Link'in duruşmaya katılması beklenirken, Green'in hastasını ameliyat etmeye devam ettiği görüldü. Link'in duruşmaya katılmasının ardından Green'e, "Yanılmıyorsam, ameliyathanede bir hastaya aktif olarak hizmet sağlamakla meşgul olan bir sanık görüyorum. Bu doğru mu Bay Green? Yoksa Dr. Green mi demeliyim?" dedi.

Green, ameliyatın ortasında olduğunu ve duruşmaya devam etmekten mutlu olacağını belirtmesinin ardından Link, "Eğer ameliyat sürecindeyseniz, hastanın iyiliği için kendimi rahat hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Green, duruşmaya devam edebileceği konusunda ısrar ederek, "Tam burada benimle ameliyatı yapan başka bir cerrah var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim" dedi.

Green'in ısrarının ardından Link, "Sanmıyorum ve bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir hastanın ihtiyaçlarına aktif olarak dahil olmadığınız veya bunlarla ilgilenmediğinizde farklı bir tarih bulacağım" ifadelerini kullanarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Soruşturma başlatıldı

Californiya Tıp Kurulu ise olayın ardından soruşturma başlatarak, "doktorların hastalarını tedavi ederken standartlara uymasının beklediği" belirtildi.

Green'in ofisi tarafından ABD basınına verilen demeçte, "Bu doğru değil ve söyleyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim" denildi.

- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı
- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı
- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı
- ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de bir doktor ameliyat sırasında görüntülü olarak duruşmaya katıldı - Son Dakika


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