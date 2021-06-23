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ABD'de Demokratlar, Biden yönetiminin Filistinlileri yeterince desteklemediğini düşünüyor - Son Dakika

ABD'de Demokratlar, Biden yönetiminin Filistinlileri yeterince desteklemediğini düşünüyor

23.06.2021 23:23
ABD'de Demokratlar, Biden yönetiminin Filistinlileri yeterince desteklemediğini düşünüyor, System.String[]

NEW ABD'de yapılan yeni araştırma, Demokrat seçmenlerin Başkan Joe Biden ve yönetiminden Filistin halkına daha fazla destek vermesini beklediğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan yeni araştırma, Demokrat seçmenlerin Başkan Joe Biden ve yönetiminden Filistin halkına daha fazla destek vermesini beklediğini ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından geçen ay İsrail'in saldırıları sonucu 250'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında yapılan ankete göre, Demokratların yüzde 51'i, ABD'nin Filistinlileri yeterince desteklemediğini düşünüyor. Bu oran, kendilerini liberal olarak tanımlayan Demokratlarda yüzde 62'ye çıkıyor.

Cumhuriyetçi seçmenlerin ise yüzde 49'u, ABD'nin İsraillilere yeterince destek vermediğine inanıyor. Bu oran, muhafazakar Cumhuriyetçilerde yüzde 61'e yükseliyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki temel bir çatışmaya yönelik tutumunu araştırmak için yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 56'sı Biden'ın bölgedeki çatışmayı ele alma şeklini onaylamazken, yüzde 40'ı ise ABD Başkanı'nın soruna doğru yaklaştığını söylüyor.

Cumhuriyetçilerin yüzde 75'i Biden'ın çatışmayı ele alış biçimini onaylamazken, aynı düşünce Demokratlarda yüzde 35'le karşılık buluyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik 11 gün süren son saldırıları, bazı Demokrat vekillerle Başkan Biden'ın İsrail politikası arasındaki farklılıkları açığa çıkarmıştı.

Kongredeki onlarca Demokrat, Biden'dan günler önce ateşkes çağrısında bulunmuş, Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD'nin çatışmaya yaklaşımında daha tarafsız olması gerektiğini dile getirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Demokratlar, Biden yönetiminin Filistinlileri yeterince desteklemediğini düşünüyor - Son Dakika


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