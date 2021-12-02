ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

AŞILI KİŞİDE VARYANT TESPİT EDİLDİ, HAFİF GEÇİRİYOR

Fauci, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da 1 kişide koronavirüs yeni mutasyonu Omicron'u tespit ettiğini açıkladı. Anthony Fauci söz konusu kişinin, aşılı olduğunu, 22 Kasım'da Güney Afrika'dan döndüğünü ve testinin 29 Kasım'da testi pozitif çıktığını söyleyerek hafif semptomlarının bulunduğunu aktardı.

"AŞI OLMANIN ÖNEMİNE İYİ BİR ÖRNEK"

"ABD'de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk" diyen Fauci, "Sanırım şu anda olanlar, insanların aşı olmasının neden önemli olduğuna dair başka bir örnek" ifadelerini kullandı.