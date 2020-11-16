ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı

16.11.2020 18:05
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 251 bin 935'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 251 bin 935'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 138 bin 821 artışla 11 milyon 374 bin 487'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 650 artarak 251 bin 935'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 937 bini, toplam test sayısı da 168 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 94 bin 356 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 33 bin 687 vakayla Kaliforniya ve 885 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 997 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 857 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 863 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 251 bin 935'e çıktı - Son Dakika


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