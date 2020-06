ABD'de New York ve Virginia'daki ön seçimlerde Biden ipi göğüsledi - Son Dakika

ABD'de, New York ve Virginia'da Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde tamamladı.

Ülkede 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlenmesine yönelik yapılan ön seçimler, dün gece New York, Virginia ve Kentucky'de devam etti.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Kentucky'de zaferini gece saatlerinde ilan eden Biden, New York ve Virginia'dan da galip çıktı.

Rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olarak Biden, New York'ta oyların yüzde 67,5'ini alarak 130 delege kazanırken, Biden'ı yüzde 19 ile hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders izledi.

Virginia'da ise oyların yüzde 53,3'ünü alan Biden, hanesine 67 delege yazdırdı. Burada da Biden'ı takip eden Sanders, oyların yüzde 23,1'ini aldı.

Sandıktan Ocasio-Cortez'e galibiyet, Engel'a mağlubiyet çıktı

Öte yandan, Trump ile yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelen Temsilciler Meclisi New York Vekili Demokrat Ocasio-Cortez, eski CNBC sunucusu Michelle Caruso-Cabrera karşısında galibiyet kazandı.

Ocasio Cortez, oyların yüzde 72,6'sını alarak adaylığını garantilerken, Caruso-Cabrera yüzde 19,4'te kaldı.

Öte yandan, New York 16. seçim bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandıkta hezimete uğradı.

Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.

Engel, NBA'de oynayan FETÖ Firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor.

Partiler resmi başkan adaylarını ağustosta açıklayacak

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin, mevcut Başkan Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.