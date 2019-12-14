ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Perşembe 64,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 65,40 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 59,82 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,22 dolardan kapanmıştı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 667'ye yükseldi.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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