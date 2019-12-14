ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

6 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 667'ye yükseldi.

Perşembe 64,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 65,40 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 59,82 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,22 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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