ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması - Son Dakika

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması

NEW ABD'de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağı belirtildi.

NEW ABD'de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağı belirtildi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Üç eyalet valisi tarafından yapılan ortak açıklamada, virüsün hızlı artış gösterdiği eyaletlerden gelen kişilere iki hafta tecrit uygulanması şartı getirildiği duyuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, "Salgın hızını düşürmek için gerçekten çok çalıştık ve bunun tekrar yükselmesini istemiyoruz. Bu nedenle bugün ortak seyahat uyarısı getiriyoruz." diye konuştu.

Cuomo, 14 günlük karantinanın enfeksiyon oranı son 7 günde 100 binde 10 olan veya nüfusunun yüzde 10'u pozitif çıkan eyaletlerden gelenlere uygulanacağını belirtti.

Buna göre, karantina kapsamına şu an vaka sayısında artış görülen Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Caroline, Washington, Utah ve Teksas eyaletlerinin girdiği kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgınının patlak verdiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarında New York ve New Jersey virüsten en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyordu.

O dönemde Donald Trump yönetiminden yetkililer, New York'a giriş ve çıkışlarda sınırlama getirilmesi fikrini ortaya atarken, Rhode Island gibi bazı eyaletler New York'tan gelenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulaması başlattığı haberlere yansımıştı.

Günlük Kovid-19 verilerinin toplandığı 'Worldometer' sitesine göre, New York hala 412 binden fazla vaka ve 31 binden fazla can kaybı ile salgından hala en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, New Jersey, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 03:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]