ABD\'de kış fırtınası can aldı: New York\'ta 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de ülkenin iç kesimlerine doğru ilerleyen şiddetli kış fırtınaları, henüz tam etkisini göstermeden can kayıplarına yol açtı. New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde, evsiz oldukları değerlendirilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, ölümlerin aşırı soğuk hava koşullarıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

EKSİ 12 DERECEDE DONARAK ÖLÜM

New York polisi, biri kadın 3 kişinin donarak hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü, olaylarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı. Adli tıp uzmanları, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi gecesi sıcaklıkların eksi 12 dereceye kadar düştüğünü aktardı.

Fırtınaların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ettiği ülkede, hava trafiği de büyük ölçüde aksadı. FlightAware verilerine göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 9 bin 600 uçuş iptal edildi. Bir önceki gün de 4 binden fazla sefer gerçekleştirilememişti.

ELEKETRİK KESİNTİSİ 500 BİN HANEYE ULAŞTI

Şiddetli fırtınalar, enerji altyapısını da vurdu. PowerOutage verilerine göre, yerel saatle 07.23 itibarıyla 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Mississippi, Texas ve Tennessee'de her biri 100 binden fazla hanede kesinti yaşanırken, Louisiana ve New Mexico'da da enerji altyapısının zarar gördüğü bildirildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLEN EYALET SAYISI 20'YE ÇIKTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington'un da içinde bulunduğu Columbia Bölgesi ve 19 eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, güney eyaletlerinde on binlerce kişinin hâlâ elektriksiz olduğunu belirterek, ekiplerin arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

"YAKIT VE GIDA STOKLAYIN" UYARISI

Noem, halka yönelik çağrısında, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu nedenle herkesi yakıt ve gıda stoklamaya davet ediyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"FELAKET NİTELİĞİNDE ETKİLER" BEKLENİYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), özellikle ABD'nin güneydoğusunda yaygın ve yoğun buzlanmaya yol açabilecek, uzun süreli bir fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "felç edici ve yer yer felaket niteliğinde etkiler" uyarısı yapılırken, uzmanlar rekor seviyede düşük sıcaklıklar ve tehlikeli rüzgâr soğutma etkisinin en az yarına kadar süreceğini öngörüyor.