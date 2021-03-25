ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı - Son Dakika

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından tema parklarının yeniden açılması için hazırlanan kriterlerde, "Aktivitelerin Kısıtlanması" maddesinde yer alan 'bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma' açıklaması ABD basınında hız trenlerinde bağırmanın yasaklanması olarak algılandı. CAPA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada böyle bir yasak getirmediklerini belirtse de sosyal medya kullanıcıları bağırma aktivitesinin nasıl sınırlandırıcağı konusunda CAPA'yı eleştirdi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. CAPA tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan "Aktivitelerin Kısıtlanması" maddesindeki 'bağırmayı ve derin nefes almayı' sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı. CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivetisinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.