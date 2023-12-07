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ABD'de Üniversite Kampüsünde Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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ABD'de Üniversite Kampüsünde Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan bir üniversite kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sonucunda uçuşlar durduruldu ve derslere ara verildi. Saldırganın daha önce üniversiteye iş başvurusunda bulunduğu ancak kabul edilmediği iddia edildi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması çağrısında bulundu.

ABD\'de Üniversite Kampüsünde Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı
07.12.2023 - 10:07,
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LAS ABD'nin Nevada eyaletinde, üniversite kampüsünde 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan silahlı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını belirtti.

Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapan güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi.

Las Vegas polisi, X sosyal medya platformundan, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kampüse yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alan "Harry Reid Uluslararası Havaalanı"na gelen uçuşları geçici olarak durdururken, üniversitede derslere ara verildi.

Saldırı esnasında derste olan profesör Kevaney Martin, olaya ilişkin açıklamasında, öğrencileriyle birlikte masanın altına saklandıklarını belirterek, "Korkunçtu. Bunu tarif edemem. Öğrencilerim için kendimi tutmaya ve ağlamamaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Saldırganın üniversitede işe kabul edilmediği iddiası

Associated Press'in (AP) haberinde, saldırganın daha önce Nevada Üniversitesine iş başvurusunda bulunduğu ancak kabul edilmediği öne sürüldü.

Haberde, saldırganın daha önce Doğu Carolina Üniversitesinde profesör olarak çalıştığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, kampüste yaşanan olaydan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Biden'dan Cumhuriyetçilere çağrı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, Cumhuriyetçilere "yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin" yasaklanması çağrısında bulundu.

Biden, "Başkan olduğumdan bu yana attığımız tüm adımlara rağmen silah şiddetine karşı daha fazla önlem almamız gerekiyor. Ancak bunu Kongre olmadan yapamayız." ifadesini kullandı.

Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de de Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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