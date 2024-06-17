TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin meslek öğrenmede azimli olmalarının kendi gelecekleri açısından önemli olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıraklık için yapılan seminerlerde ve toplantılarda üzerinde durulan "Eğitimin yanında bir mesleğin olsun" sloganının önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık var. Artık beyaz yakalıların iş bulma oranı da mavi yakalılara göre yüzde 75 düşmüş durumda. Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor." dedi.

Palandöken, açıklamasında çırak, kalfa ve usta istihdamında sorunlar yaşandığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık var. Bilindiği üzere artık beyaz yakalıların iş bulma oranı da mavi yakalılara göre yüzde 75 düşmüş durumda. Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor. Bu nedenle meslekler de bir taraftan yok olmaya başladı. Eskiden baba mesleğini devam ettiren hayata daha hızlı atılır, iş arama derdinde olmazdı. Ancak maalesef kimse çocuğunu ne sanayiye gönderiyor ne marangoz atölyesine ne de bir başkasının yanında çalışmasına müsaade etmiyor. Okuyan çocuğun elinde farklı meslek olmazsa okuduğu bölümde iş bulamadığı takdirde açıkta kalıyor."

"ÇOCUKLARIN MESLEK EDİNMESİ HAYATLARINA IŞIK TUTAR"

Çocuklarımızın geleceği için okul eğitiminin yanında bir meslek de öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılması lazım gelen, çocukların okul ara tatili dönemlerinde bir esnafın yanında meslek edinmesi hayatlarına ışık tutacaktır. Mahalle ve site kültürünün bitmesi eğitim alanında sanata yönelmede büyük açık oluşturdu. Meslek öğrenmek istiyorsanız bir ustanın veya kalfanın yanında yetişmeniz sizi hayata daha çabuk hazırlar. Hatta ileride onlarca insanı istihdam edebilirsiniz. Unutmayalım ki ağaç yaşken eğilir. Gençler kendi geleceği için mutlaka bir meslek öğrenmede azimli olmalı. Çocukların bir mesleğe yönlendirilmesi hayatlarının garantiye alınması açısından çok önemlidir. Eğitim çok önemli ama bunun yanında da bir sanatınız olsun" diye konuşmasını sürdürdü.

"ÇIRAKLARIN STAJ SÜRESİ EMEKLİLİĞE SAYILMALI"

Öte yandan çıraklığın da cazip hale getirilmesi gerektiğini ve mesleki eğitimin bugünlerde daha fazla önem kazandığının altını çizen Palandöken, "Esnaf bir aileden gelen gençlerimizin mesleği öğrenip onların kurmuş olduğu düzeni daha iyi noktalara getirmeleri için o işe genç yaşta başlamak önemli. Bunun için çıraklık süresince yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerek. Mesleki eğitim alınan çıraklık süresi sigorta başlangıcı olarak emekliliğe sayılmalı. İnsanlar bu sistemde hayatının garantide olduğu bilsin. Staj gördükleri dönemlerde mesleklerini icra edebilsinler. Şimdi tabi belirli yaştan sonra sigortalı olunca bildiğiniz üzere işin cazibesi biraz daha sonlara kalıyor" şeklinde konuştu.