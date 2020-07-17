ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi - Son Dakika

ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi

ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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