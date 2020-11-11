ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı - Son Dakika

ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı

11.11.2020 18:59
ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı, System.String[]

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Alaska eyaletindeki oyların yüzde 56,9'unu alarak seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı.

Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi. Toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Alaska'da Senato yarışının galibi de Cumhuriyetçi aday oldu

Başkanlık seçimleri ile yapılan Kongre seçimlerinde Alaska eyaletindeki 1 senato koltuğu için yapılan seçimlerin galibi Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan oldu.

Böylece 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 49, Demokratlar 48 sandalyeye ulaştı. Cumhuriyetçi Tom Tills'in yarışı önde götürdüğü Kuzey Carolina'da henüz sonuçlar duyurulmazken, Georgia'daki iki Senato koltuğu için seçimler, hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşmaması nedeniyle ocak ayındaki ikinci tura kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Alaska, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı 2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı
Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi         
19:16
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" sözleriyle hafızalara kazındı         
17:41
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu         
16:55
Koronavirüsün genetik kodunda Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı         
16:07
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 19:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei