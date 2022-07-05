ABD'deki saldırgan kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giymiş - Son Dakika
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ABD'deki saldırgan kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giymiş

05.07.2022 20:53
ABD'deki saldırgan kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giymiş

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimo'nun, saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiği ve saldırıyı haftalarca önce planladığı belirtildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimo'nun, saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiği ve saldırıyı haftalarca önce planladığı belirtildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış ve 6 kişiyi öldürmüş, 20'den fazla kişiyi de yaralamıştı. Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında saldırı ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Covelli, polis tarafından saatler sonra yakalanan Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade ederek, Crimo'nun bu kıyafetleri yüzündeki dövmeleri ve kimliğini gizlemek için yaptığı üzerinde durulduğunu aktardı. Crimo'nun kılık değiştirmesinin olay yerinden kaçan diğer insanlarla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ifade eden Covelli, saldırının ardından saldırganın bölgede yaşayan annesinin evine yürüdüğünü ve annesinin aracını aldığını aktardı.

Kalabalığa 70 elden fazla ateş etmiş

Covelli, Crimo'nun çatıdan kalabalığa 70 elden fazla ateş ettiğini belirterek, Crimo'nun gözaltına alındığı sırada saldırının yapıldığı çatının haricinde araçta da ikinci bir tüfek bulunduğunu ifade etti. Şu anda saldırganın gözaltında olduğunu aktaran Covelli, tüm ipuçlarının Crimo'nun tek başına hareket ettiğini gösterdiğini açıkladı.

Crimo, saldırıyı haftalar öncesinden planlamış

Saldırının planlı olduğu üzerinde durulduğunu aktaran Covelli, "Soruşturmanın bu noktasında ve bunların bir kısmı ön hazırlık niteliğindedir, bu nedenle ilerlemeye devam ettikçe değişebilir. Ancak Crimo'nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" dedi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor

Crimo'nun söz konusu saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini aktaran Covelli, soruşturmanın sürdüğünü ve müfettişlerin Crimo'nun sorgusuna devam ettiğini belirtti. Covelli, şu anda saldırının "ırk, din ya da başka bir güdümlü" olup olmadığına dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıklayarak, saldırganın internette yaptığı paylaşımlarının da incelendiğini ifade etti. Covelli ayrıca, Crimo'ya yöneltilecek suçlamalar üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

ABD'de bayraklar yarıya indirildi

ABD Başkanı Joe Biden, Highland Park saldırısının kurbanlarını onurlandırmak için Beyaz Saray ve tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesi emri verdi. Söz konusu kararın 9 Temmuz'a kadar yürürlükte olacağı aktarıldı.

YouTube ve Spotify, saldırgana ait içerikleri kaldırıyor

Saldırının ardından Crimo'nun sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda kaldırılmaya başlandı. YouTube ve Spotify, saldırgan ile bağlantılı olan içerikleri kaldırdıklarını duyurdu. Diğer sosyal medya platformları ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. - CHICAGO

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'deki saldırgan kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giymiş - Son Dakika

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