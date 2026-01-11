ABD'den DEAŞ Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den DEAŞ Hedeflerine Saldırı

11.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, koalisyon güçleriyle Suriye'de DEAŞ hedeflerine büyük çaplı saldırılar düzenledi.

ABD, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye genelinde birden fazla DEAŞ hedefine "büyük çaplı saldırılar" düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Bu saldırılar, Başkan (Donald) Trump'ın talimatıyla 19 Aralık 2025'te başlatılan Hawkeye Saldırı Operasyonu'nun bir parçasıdır ve 13 Aralık 2025'te Suriye'nin Palmira kentinde ABD ve Suriye güçlerine yönelik ölümcül DEAŞ saldırısına doğrudan bir yanıt niteliğindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu saldırının, "Gelecekteki saldırıları önleme, bölgedeki ABD ve ortak güçleri koruma konusundaki taahhüdün bir parçası" olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mesajımız güçlü olmaya devam ediyor. Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın ve dünyanın neresinde olursanız olun, sizi bulacağız ve öldüreceğiz."

ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

"Bu, bize ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı ve çok çok üzücü." diyen ABD Başkanı Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki soruya, "Evet, misilleme yapacağız." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den DEAŞ Hedeflerine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 04:24:01. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den DEAŞ Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.