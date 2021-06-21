ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da gözaltına alındı.

DAVA DOSYASINA KONULDU

VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para akladığı, Amerika'dan Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu.

TRANSFER EDİLEN PARALARIN LİSTESİ İSTENDİ

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD'nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen'in Amerikan Vergi Kuruluşu'nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

"TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN"

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

AMERİKAN HAZİNESİNE DEVRİ İSTENİYOR

Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;