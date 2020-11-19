ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimini ziyaret etti

Mike Pompeo İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşimlerinden birini ziyaret eden ilk üst düzey ABD yetkilisi oldu. Pompeo'nun İsrail'in işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne de benzer bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

Ocak ayında görev süresi bitecek olan Pompeo İsrail'e yaptığı muhtemelen bu son ziyaretten bir yıl önce de, işgal topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmadığını söylemiş ve böylelikle ABD'nin uzun yıllardır benimsediği resmi pozisyonu değiştirmişti.

Bu açıklama, tıpkı ABD'nin Trump yönetimi altında, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gibi, işgal altındaki toprakların yavaş yavaş birleşemez hale gelişiyle bir gün bağımsız bir devlet kurabilme hedefinden giderek uzaklaşan Filistinlilerin öfkeli tepkisiyle karşılaşmıştı.

İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Filistin topraklarında inşa ettiği, sayısını ve nüfusunu yıllar içinde sürekli olarak artırdığı bu yerleşimler Birleşmiş Milletler kararlarında ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki kararında uluslararası hukukun ihlali sayılıyor ve durdurulmaları isteniyor. İsrail'in kabul etmediği bu tutumu dünya devletlerinin çoğu benimsiyor.

İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'de uluslararası tepkilere rağmen inşa etmeyi sürdürdüğü 140 civarında yerleşimde bugün 600 binden fazla Yahudi yaşıyor.

ABD'nin ikinci dönem seçilemeyen başkanı Donald Trump geçen yıl, İsrail'in 1967 yılında Suriye'den alıp 1981 yılında ilhak ettiği stratejik önemi büyük Golan Tepeleri'nde, egemenlik haklarına sahip olduğunu resmen kabul etmişti.

İsrail'in Golan'ı ilhakı uluslararası toplum tarafından kabul edilmiyor ve Suriye bu toprakların iadesini istiyor.

İsrail'e boykot kampanyası Yahudi düşmanı ilan edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e yaptığı muhtemelen son resmi ziyarete bu sabah Kudüs'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşerek başladı.

Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistinliler konusunda izlediği siyasetten dolayı İsrail'e yönelik kapsamlı boykot kampanyası yürüten BDS (Boykot Et, Yatırımını Çek, Yaptırım Uygula) hareketinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Yahudi düşmanı ilan edileceğini açıkladı.

İsrail BDS kampanyasının ülkenin varoluşuna itiraz ettiğini ve Yahudi düşmanlığı taşıdığını savunuyor. BDS hareketi ise bu suçlamayı reddederek, İsrail'in Yahudi düşmanlığı suçlamasını kendi hukuka aykırı duruşunu örtmek için kullandığını söylüyor.

Yerleşim ürünlerine İsrail damgası

Pompeo basın toplantısından sonra helikopterle Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında inşa edilen Yahudi yerleşimi Psagot'a giderek burada bir şarap imalathanesini ziyaret etti.

Şaraphanenin kurulu olduğu işgal topraklarının mülkiyeti Trump yönetimine bağışta bulunan Amerikan vatandaşlarına ait ve ürettiği şarapların etiketlerine, İsrail'de üretildiğini yazma mücadelesi veriyorlar. Ancak Avrupa mahkemeleri şarapların Batı Şeria'daki yerleşimlerde üretildiğini dolayısıyla bu şekilde etiketlenemeyeceğine karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, Yerleşimlerde üretilen ürünlerin Amerika'ya "İsrail Malı" olarak gönderilebilmesini mümkün kılacak yeni kurallar yayınladı.

Filistin yönetimi liderleri Pompeo'nun açıklamaları ve ziyaretini kışkırtma diye nitelediler.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "Pompeo'nun işgal altındaki topraklara ziyareti, işgale aktif katılımdır" dedi.

Biden gelince ne olacak?

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Pompeo'nun yerleşimlerle ilgili açıklamasını değiştirmesi ve yerleşimleri yeniden hukuk dışı sayması bekleniyor.

Fakat Biden, Trump'ın 2017'de açıkladığı Kudüs'un başkent sayılması kararını değiştirmeyeceğini söylemişti.