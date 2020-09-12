ABD, Doğu Akdeniz krizinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek " Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin güvenlik, enerji ve karasularıyla ilgili sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulması gerektiğini ifade eden Pompeo, bölgede artan askeri gerginliğin sadece transatlantik birliğin bölünmesini görmek isteyen düşmanların işine yarayacağını belirtti.

Pompeo, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulmuş olduğu hidrokarbon da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkı var." dedi.

KKTC'DEN POMPEO'NUN ZİYARETİNE ELEŞTİRİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lideri Mustafa Akıncı ise Pompeo'nun adayı ziyaretinde kendisiyle görüşme planı yapmamış olmasını eleştirdi.

GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ KURULUYOR

Pompeo ayrıca bölgedeki güvenlik iş birliğini güçlendirme çabaları kapsamında Güney Kıbrıs'ta yeni bir eğitim merkezi kurulacağını da duyurdu. Merkezin ABD tarafından finanse edileceğini aktaran Pompeo, merkezin bölgedeki sınır güvenliği ve "silahsızlanma" konularında danışmanlık vereceğini aktardı.

Pompeo "Kıbrıs Kara, Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi -CYCLOPS- adıyla kurulacak. Güvenlik iş birliği, bölgede değerlerimizi paylaşmayan ülkelerin yeni zemin arayışında olduğu bir dönemde daha çok önem arz ediyor. Bu maksatla ABD'nin, Rusya'nın buradaki limanlardaki para aklama eylemlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirdim. Kıbrıs limanlarında duran Rus gemilerinin hepsinin Suriye'de insani görevler yapmadığını biliyoruz ve Kıbrıs'la bu endişelerimizi paylaştık" dedi.

33 YILDIR UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU KALDIRILMIŞTI

ABD ay başında da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldıracağını ve güvenlik işbirliğinin artırılacağını duyurmuştu.