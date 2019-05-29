Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığından Serkan Gölge açıklaması - WASHINGTON
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ABD Dışişleri Bakanlığından Serkan Gölge açıklaması - WASHINGTON

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını duyurdu.
Sözcü Ortagus, Bakanlıkta yapılan basın toplantısında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı Gölge hakkında açıklamalarda bulundu.
Gölge'nin bugün itibariyle Türk makamları tarafından serbest bırakıldığını kaydeden Ortagus, "Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ortagus, Gölge ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışan diğer konsolosluk çalışanlarının durumunu da yakından takip etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kendilerine elimizden gelen her türlü danışmanlık hizmetini vermeye devam edeceğiz. Ayrıca, Gölge'nin bir anca önce evine dönmesi konusunda emin olacağız." dedi.
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığından Serkan Gölge açıklaması - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Türkiye, Serkan Gölge, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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