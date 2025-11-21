ABD G20 Zirvesi'ne Katılmayacak - Son Dakika
Dünya

ABD G20 Zirvesi'ne Katılmayacak

21.11.2025 12:59
Beyaz Saray, ABD'nin Johannesburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, ABD ile zirveye katılım konusunda görüştükleri yönündeki sözlerine karşılık veren Leavitt, "Duruşumuzda herhangi bir değişiklik olmadığını memnuniyetle belirtebilirim. ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ndeki resmi görüşmelere katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Ramaphosa'nın ABD ile ilgili açıklamasında kullandığı bazı ifadelerden rahatsız olduklarını ve bu rahatsızlığı kendilerine ilettiklerini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki beyazlara karşı şiddet eylemlerini sebep göstererek, G20 Liderler Zirvesi'nde yer almayacağını duyurmuştu.

Kaynak: DHA

13:44
