Son Dakika Haberleri: ABD ile AB arasında ticaret savaşı derinleşiyor
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ABD ile AB arasında ticaret savaşı derinleşiyor

39 dakika önce

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye yıllık 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verdi. Amerikan yönetimi bunu hayata geçirmek için hemen harekete geçerken AB misilleme tehdidinde bulundu. Ticaret savaşı giderek tırmanacak.

ABD ile AB arasında ticaret savaşı derinleşiyor, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) yıllık 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verirken Amerikan yönetimi bunu hayata geçirmek için hemen harekete geçti. ABD 18 Ekim'den itibaren Fransız şarabı, İskoç viskisi, peynir gibi bir çok ürüne yüzde 25 ilave gümrük vergisi getiriyor. Amerikan yönetimi Airbus uçakları ve sivil hava araçlarına da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacak. AB'nin buna karşılık vereceğini açıklamasıyla Washington- Brüksel hattında ticaret savaşı giderek kızışacak.


AB ve ABD arasında yılan hikayesine dönen Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin karar çarşamba günü çıktı. DTÖ yaklaşık 15 yıldır devam eden ihtilafta ABD lehine karar verdi. DTÖ Airbus'a yasa dışı destek sağlandığı gerekçesiyle Amerikan yönetiminin AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:01 
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