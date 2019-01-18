Son Dakika Haberleri: Abd, İran'a Yaptığı Gibi Venezuela'yı da Petrol Ambargosuyla Vurmayı Planlıyor

Abd, İran'a Yaptığı Gibi Venezuela'yı da Petrol Ambargosuyla Vurmayı Planlıyor

35 dakika önce

Enerji ve emtia piyasaları için önde gelen bağımsız bilgi, referans fiyat ve analitik sağlayıcısı S&P Global Platts’in konuyla ilgili kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, bazı ABD rafinerilerine Venezuela’nın ham ihracatına yönelik bir takım yeni yaptırımları değerlendiriyor. Yatırım araştırması ve çevrimiçi bir finansal medya şirketi olan Hedgeye Risk Management’tan Analist Joe McMonigle’e […]The post ABD, İran’a yaptığı gibi Venezuela’yı da petrol ambargosuyla vurmayı planlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Abd, İran'a Yaptığı Gibi Venezuela'yı da Petrol Ambargosuyla Vurmayı Planlıyor, System.String[]
Enerji ve emtia piyasaları için önde gelen bağımsız bilgi, referans fiyat ve analitik sağlayıcısı S&P Global Platts'in konuyla ilgili kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, bazı ABD rafinerilerine Venezuela'nın ham ihracatına yönelik bir takım yeni yaptırımları değerlendiriyor.

Yatırım araştırması ve çevrimiçi bir finansal medya şirketi olan Hedgeye Risk Management'tan Analist Joe McMonigle'e göre, yaptırım Venezuela'nın ABD'ye ihraç ettiği günde yaklaşık 500 bin varil (bpd) ham petrol üzerinde yoğunlaşacak. ABD'li rafineriler, Ekim ayında ortalama 505,870 milyar ton Venezuela ham petrol ithal etti. Bu oran Eylül ayında yaklaşık 629.480 milyar ton seviyesindeydi.

ABD iki yıl önce Venezuela hükümeti ve devlet petrol şirketi PDVSA tarafından çıkarılan borç ve öz sermaye alım satımını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı..

The post ABD, İran'a yaptığı gibi Venezuela'yı da petrol ambargosuyla vurmayı planlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:05 

İran, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Manhattan'daki Çalışanlarıyla Mahkemelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 09:40:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd, İran'a Yaptığı Gibi Venezuela'yı da Petrol Ambargosuyla Vurmayı Planlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]