Abd, İran'a Yaptığı Gibi Venezuela'yı da Petrol Ambargosuyla Vurmayı Planlıyor
35 dakika önce
Enerji ve emtia piyasaları için önde gelen bağımsız bilgi, referans fiyat ve analitik sağlayıcısı S&P Global Platts’in konuyla ilgili kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, bazı ABD rafinerilerine Venezuela’nın ham ihracatına yönelik bir takım yeni yaptırımları değerlendiriyor. Yatırım araştırması ve çevrimiçi bir finansal medya şirketi olan Hedgeye Risk Management’tan Analist Joe McMonigle’e […]The post ABD, İran’a yaptığı gibi Venezuela’yı da petrol ambargosuyla vurmayı planlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve emtia piyasaları için önde gelen bağımsız bilgi, referans fiyat ve analitik sağlayıcısı S&P Global Platts'in konuyla ilgili kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi
, bazı ABD
rafinerilerine Venezuela
'nın ham ihracatına yönelik bir takım yeni yaptırımları değerlendiriyor.
Yatırım araştırması ve çevrimiçi bir finansal medya şirketi olan Hedgeye Risk Management'tan Analist Joe McMonigle'e göre, yaptırım Venezuela'nın ABD'ye ihraç ettiği günde yaklaşık 500 bin varil (bpd) ham petrol üzerinde yoğunlaşacak. ABD'li rafineriler, Ekim ayında ortalama 505,870 milyar ton Venezuela ham petrol ithal etti. Bu oran Eylül
ayında yaklaşık 629.480 milyar ton seviyesindeydi.
ABD iki yıl önce Venezuela hükümeti ve devlet petrol şirketi PDVSA tarafından çıkarılan borç ve öz sermaye alım satımını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı..
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:05
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