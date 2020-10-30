ABD Kongresine BAE'ye F-35 satış koşullarına ilişkin tasarı sunuldu - Son Dakika

ABD Kongresine BAE'ye F-35 satış koşullarına ilişkin tasarı sunuldu

30.10.2020 20:53
ABD Kongresine BAE'ye F-35 satış koşullarına ilişkin tasarı sunuldu, System.String[]

ABD'nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sundu.

ABD'nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sundu.

"Orta Doğu İleri Teknoloji Koruma Yasası" başlıklı tasarıya ilişin açıklama yapan Engel, ABD yönetiminin BAE'ye 50 adet F-35 uçağı satma niyetinin bu teknolojinin bölgede yaygınlaşması ve İsrail'in güvenliğini riske atması bakımından kaygıya neden olduğunu belirtti.

Tasarıya ilişkin açıklamasında Engel, "Trump yönetiminin neden olacağı can kayıplarını dikkate almaksızın parası ödendiği sürece ölümcül silahları herkesin eline vereceği aşikar hale gelmiştir. Dolayısıyla yeni ortakların F-35 ve diğer gelişmiş sistemleri almasının sonuçlarını değerlendirmek Kongreye kalmıştır." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ülkelerine satılacak silahların nasıl kullanılacağı ve başta İsrail'in güvenliği ve askeri üstünlüğü olmak üzere ABD'nin güvenlik menfaatlerine ters düşüp düşmediğinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Engel, "Sunduğum tasarı, F-35 ve diğer hassas sistemleri satın almak isteyen ülkelerin hangi koşulları karşılaması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Tasarıya Engel'in yanı sıra Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Brad Sherman, Ted Deutch, Josh Gottheimer, Brad Schneider, Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, David Trone ve Garry Conolly de destek verdi.

Tasarıda "İsrail ile barış ve normalleşme anlaşması" koşulu yer alıyor

F-35, elektronik harp uçağı ve insansız hava aracı almak isteyen Orta Doğu ülkeleri için "İsrail ile barış ve normalleşme anlaşması" koşulu yer alan tasarıda şu ifadeler dikkati çekti:

"İlgili silahların İsrail'in tanımlayabileceği, tespit ve takip edebileceği şekilde modifiye edilmesi ve alıcı ülkenin bu modifikasyonları değiştirmeyeceğinin takip edileceğinden emin olunması gerekir. Alıcı ülke silahları hırsızlığa veya hassas teknolojilerin başka bir ülkeye gitmesine karşı koruyacak ve bu silahları izin olmaksızın transfer edemeyecek."

Alıcı ülkenin aynı zamanda insan hakları ve uluslararası insan hakları kanunlarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmesi istenen tasarıda, alıcı ülkelerin bu silah ve uçakları kullanırken ABD ile danışması şart koşuluyor.

Engel, dün Dışişleri Bakanlığının Dış İlişkiler Komitesine gayriresmi olarak F-35 uçaklarının İsrail'e satışı konusunda tebligatta bulunduğunu ifade etmiş ve bu konuda kaygısını dile getirmişti.

BAE, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında ABD'den F-35 uçaklarının satın alma talebinde bulunmuştu.

İsrail de F-35 uçaklarının BAE'ye satışına karşı çıktığını açıklamış ve iddialara göre BAE'ye F-35 uçaklarının satışı durumunda ABD'de ihracat yasağı bulunan F-22 uçaklarının İsrail'e satılması talebinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, New York, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresine BAE'ye F-35 satış koşullarına ilişkin tasarı sunuldu - Son Dakika


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