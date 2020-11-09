ABD'li Büyükelçi: "Basil'in açıklamaları, ABD politikasını eksik anladığını gösteriyor" - Son Dakika

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in yaptırımlar listesine alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaların, ABD politikasını tam anlamadığını gösterdiğini belirtti.

Shea, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, "Basil'in dün yaptığı konuşma, yaptırımların işleyişini yanlış, ABD'nin politikasını da eksik anladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi "Basil konuşmasında, onu yolsuzluk nedeniyle yaptırıma maruz kalacağı konusunda uyarmadığımdan şikayet etti. Basil, yaptığımız görüşmeyle alakalı bazı bilgileri bağlamından kopararak kamuoyuna sızdırmanın kendisine yarar sağlayacağını zannedebilir. Ama çoğu zaman çalışma tarzım bu değildir. Sadece bir şeyi açıklayacağım: o da, Basil'in belirli koşullar altında Hizbullah'tan ayrılmaya hazır olduğunu açıklamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde Basil'i yaptırım listesine aldığını belirten Shea, bu yaptırımların Hizbullah'a değil Basil'e uygulanacağını, ABD'nin Özgür Yurtsever Hareketi'ni yıkmayı ya da cezalandırmayı amaçlamadığını kaydetti.

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Hizbullah ile ilişkimi kesmeyi reddettiğim için beni cezalandırdı." demişti.

ABD Hazine Bakanlığı, cuma günü, eski Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in yaptırım listesine alındığı duyurmuştu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, "Basil'in yolsuzluğa ve Hizbullah ile ilişkilere karışması kapsamında uygulandığını" ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da damadı olan Basil, Lübnan'daki en etkili politikacılardan biri olarak biliniyor.